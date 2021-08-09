خلفت خسائر ضخمة.. تركيا تسيطر على حرائق الغابات

أكد وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، اليوم الإثنين، على السيطرة على كافة حرائق الغابات في البلاد، باستثناء موقعين.

وحسب تغريدة للوزير، فقد تمت السيطرة على كافة الحرائق باستثناء حريقي ميلاس وكويجاغيز بولاية موغلا بغرب البلاد.

وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء براَ وجوا للسيطرة على الحريقين.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات بجنوب وجنوب غرب تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية.

وخلفت الحرائق، 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 جويلية الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.