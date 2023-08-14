خلف الله المستقدم رقم 13 في شبيبة الساورة

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الاثنين، عن تعاقدها رسميا مع المهاجم خلف الله هشام، قادما من شباب بلوزداد،، بعدما لعب الموسم الفارط، معارا إلى مولودية البيض.

ولم تكشف إدراة الساورة، عن مدة عقد صاحب الـ 32 عاما، مكتفيا بالتأكيد بأنه الصفقة رقم 13 في تشكيلة المدرب شريف حجار.

وضمت الشبيبة في الميركاتو الصيفي الحالي، كل من الحارسان وابدي وليد وجودار عبد الناصر، بالإضافة إلى بن علي عمار، وخنوسي مصلح، وعبدلي عبد الرحيم، وفرحي إبراهيم، وعبد الحفيظ عبد الحق ومصباحي إلياس، وبودحيو طاهر، وطيب محمد، وعميور الشيخ الذي تمت ترقيته من فريق الرديف.

وهو ما يؤكد عزم نادي “نسور الجنوب” على العودة بقوة إلى الواجهة، بعدما عانى الموسم الفارط من تذبذب النتائج.