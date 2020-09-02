خليفة أونيسي يشدد على تكثيف الجهود لمحاربة الجريمة

شدد يوم الأربعاء، المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي على تكثيف الجهود لمحاربة الجريمة الحضرية وكل أنواع الجرائم الأخرى.

وفي ختام زيارة العمل التي قادته إلى ولاية عين تموشنت وفي يومها الثاني، أشرف المدير العام للأمن الوطني ، على لقاء جهوي توجيهي لفائدة رؤساء أمن الولايات للناحية الغربية.

اللقاء جرى بحضور رؤساء المصالح الجهوية للشرطة لذات الناحية.

ويندرج هذا اللقاء ضمن إستعدادات الأمن الوطني لمرافقة الدخول الإجتماعي 2020-2021، بما في ذلك تأمين مجريات امتحانات الباكالوريا ونهاية مرحلة التعليم المتوسط.

وشدد المدير العام للأمن الوطني خلال هذا اللقاء على ضرورة تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن، وذلك من خلال مضاعفة الجهود الميدانية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الاقتصادية.

كما أكد على ضرورة تفعيل دور أقسام الأمن الحضري في محاربة الجريمة الحضرية، لاسيما الأشخاص الحاملين للأسلحة المحظورة وأولئك الذين يتسببون في الإعتداءات على المواطنين والممتلكات.