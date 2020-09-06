خليفة أونيسي يشدد على مجابهة عصابات الأسلحة المحظورة

أشرف المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي اليوم الأحد، بسطيف، على لقاء جمعه برؤساء أمن الولايات للناحية الشرقية.

وحضر اللقاء مدراء مركزيون ورؤساء المصالح الجهوية للشرطة لذات الناحية.

وتأتي هذه اللقاءات العملياتية ضمن استعدادات الأمن الوطني لمرافقة الدخول الاجتماعي برسم سنة 2020-2021، بما في ذلك تأمين مجريات امتحانات الباكالوريا ونهاية مرحلة التعليم المتوسط، وتأمين الدخول المدرسي والجامعي.

وبالمناسبة، شدّد المدير العام للأمن الوطني خلال هذا اللقاء على ضرورة مرافقة المواطن وتقديم خدمة عمومية ترقى إلى تطلعاته بما يعزز الشعور بالأمن والطمأنينة لديه، ومضاعفة الجهود الميدانية والعملياتية، في محاربة الجريمة بكل أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الجرائم الاقتصادية وشبكات الهجرة غير الشرعية.

وأكد أيضا على تكثيف الجهود وتجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية لمحاربة الجريمة الحضرية، والسهر على تطبيق القوانين بكل صرامة ومجابهة ظاهرة الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات والتصدي بحزم لحاملي ومستعملي الأسلحة المحظورة وكل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المواطن داخل الأحياء السكنية، مع مواصلة العمل التوعوي لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية بإشراك فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.