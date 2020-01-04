خليفة حفتر يعلن الجهاد لصد أي تدخل عسكري تركي في ليبيا

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خليفة حفتر يعلن الجهاد لصد أي تدخل عسكري تركي في ليبيا
بقلم فوزية مسعدي

دعا اللواء المتقاعد الليبي،خليفة حفتر، إلى الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة لصد أي تدخل عسكري تركي في ليبيا.

وقال المشير خليفة حفتر، في كلمة بثتها ليلة أمس الجمعة قناة ليبيا الحدث، “نعلن المواجهة وقبول التحدي ونبذ خلافاتنا في ما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة”.

وأضاف قائلا “على كل ليبي حر حمل السلاح، رجالا ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا”.

مشيرا في السياق ذاته أن “العدو يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا، واستعباد شعبنا من جديد”.

وأضاف أن “العدو وجد من الخونة من يوقع معه اتفاقية الذل والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا”.


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