خليل الحية: الاحتلال يروج لأكاذيبه كي يطيل مدة قتله لأهل غزة

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بأن الاحتلال الصهيوني يستخدم سيلا من الأكاذيب كي يطيل مدة قتله لأهل غزة.

وقال خليل الحية في تصريحات للجزيرة، إن “الاحتلال يريد تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لكننا سنفشل ذلك. مشيرا إلى أنه كلما فشل أمام ضربات المقاومة كلما زاد من قتله للمدنيين.”

وأضاف خليل الحية:”الاحتلال يروج لأكاذيبه من أجل التمهيد لمجزرة كبيرة.”

وتابع ذات المتحدث:”المستشفيات وأماكن النزوح مفتوحة أمام وسائل الإعلام كي ترى كذب الاحتلال .”

وحمل عضو المكتب السياسي لحماس في الأخير، الإدارة الأميركية مسؤولية كافة الجرائم بمنحها الضوء الأخضر للاحتلال .

وللإشارة، يواصل جيش الإحتلال في اليوم الثلاثين من الحرب على غزة، قصف المدنيين، حيث ارتكب مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي خلّفتا 75 شهيدا.