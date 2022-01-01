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قناة النهار

خليل.. معاناة طفل في شهره الـ 18 لم يجد سرير في المستشفى

بقلم قناة النهار
خليل.. معاناة طفل في شهره الـ 18 لم يجد سرير في المستشفى
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خليل.. معاناة طفل في شهره الـ 18 لم يجد سرير في المستشفى

رابط دائم : https://nhar.tv/IZFQ9
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