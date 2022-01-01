قناة النهار خليل.. معاناة طفل في شهره الـ 18 لم يجد سرير في المستشفى بقلم قناة النهار نشر في 01 جانفي 2022 - 16:41 شارك غرِّد أرسل 99 0 خليل.. معاناة طفل في شهره الـ 18 لم يجد سرير في المستشفى رابط دائم : https://nhar.tv/IZFQ9 اقرأ أيضا هذه هي الأخطاء التي تؤدي إلى الإختـ.ـناقات بالغاز..وهكذا يتم تجنبها قناة النهار 19 ديسمبر أخ الـضحية التي سقطت من مصعد بالقبة.."أختي ماتت نتيجة تماطل هذه جريمة !!" قناة النهار 15 ديسمبر المدير العام لإدارة السجون: يمكن للمسجونين الحاصلين على البكالوريا متابعة دراستهم في الجامعة قناة النهار 24 ديسمبر صريح جدا : كيف ساهمت التجارب في تشكيل حياتك ؟ قناة النهار 25 ديسمبر والي بسكرة يوجه إنتقادات لادعة بسبب تأخر إنجاز ملعب جواري 4 سنوات قناة النهار 28 ديسمبر صريح جدا: هل يهتم الجزائري بآراء الآخرين وماهي ردة فعله ..؟ قناة النهار 21 ديسمبر بعد عرض فيلمها على نتفليكس.. هذا ما قالته جميلة عراس قناة النهار 14 ديسمبر طالع هابط: بعد فضيحة سكنات عدل بوهران المدير العام يتدخل ويصلح الوضع قناة النهار 28 ديسمبر هذه سلسلة الزيارات المبرمجة بين الجزائر وتونس قناة النهار 15 ديسمبر "طالع هابط: الشيخ النوي.."البڨر والحلوف غزاو ولاية تبسة قناة النهار 15 ديسمبر