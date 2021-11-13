خلّص حشومة وبصحتك.. كلمات عربية على ألسنة الأوروبيين

لم يعد من الغريب سماع بعض الكلمات العربية على ألسنة الشباب الفرنسي، حيث أحصت آخر الدراسات والأبحاث 500 كلمة في اللغة العربية يستخدمها الأوروبيون في حديثهم.

حيث تطرقت الكاتبة “ماري ليفين ميشاليك”، إلى هذا الموضوع في تقرير بصحيفة “لوفيغارو“، وقالت أن الشباب الفرنسي أصبح ينطق كثيرا بكلمات عربية. على غرار كلمة “والله wallah” “خبطة khabta” “خلّص khallasse” “حشومة la hchouma” “بصحتك bsahtek” وهي الأكثر إنتشارا بين الفرنسيين ويفهمونها.

وأوضحت الكاتبة أن هذه الكلمات ليست منتشرة فقط لدى الطبقة البورجوازية أو بضواحي باريس التي تعرف إنتشارا كبيرا للجالية العربية. بل معظم الولايات الفرنسية ينطق شبابها بكلمات وعبارات عربية.

وتعتقد الكاتبة “ماري ليفين ميشاليك” أن استخدام الكلمات العربية أصبحت طريقة يعبّر بها الشباب الفرنسي عن ذاته. مثلما يستخدم كثيرون اللغة الإنجليزية للظهور بشكل جذاب.

العربية والفرنسيون علاقة قديمة

من جهته يقول عالم اللسانيات الفرنسي “جان بروفوست” أنه اللغة الفرنسية استوعبت في الماضي الكثير من الكلمات الإسبانية والإيطالية والعربية. مثل “Café قهوة”، و”orange برتقال”، و”épinard سبانخ”، و”tasse فنجان”.

وقال أنه ظهرت كلمات كثيرة في اللغة الفرنسية من أصل عربي، مثل “visir الوزير”، و”emir الأمير”. والمنتجات مثل “café قهوة” و”argan الأرغان”.

كما ظهرت كلمات أخرى خلال الحرب مع الجزائر مثل “bled بلاد”، واستمر الأمر من خلال التجارة الموازية وأغاني “الراب” وغيرها من العوامل.

وسألت صحيفة “لوفيغارو” بعض الشباب الفرنسي عن إستخدامه للكلمات العربية، وعليه قال شاب يدعى “آرثر”: “نحن نستخدم هذه العبارات في حياتنا اليومية ونعبّر من خلالها عن مشاعرنا”. كما تعتبر شابة أخرى تدعى “بارتي” أن إستخدام اللغة العربية في حديث الفرنسيين موضة لمواكبة العصر.

أغاني “الراب” ووسائل التواصل الإجتماعي نقلت العربية للمجتمع الفرنسي

كما أرجع الكاتب الفرنسي “بيشلي” أن الكثير من العبارات وغيرها من الكلمات العربية التي يتداولها الشباب الفرنسي مصدرها أغاني “الراب”.

ويرى “بيشلي” أن مصادر تلك العبارات متعددة فعلا، ومنها أغاني الراب ومواقع التواصل الاجتماعي لذلك يلتقطها جيل الشباب. لكن الكثير منها لا يدخل إلى القاموس الفرنسي وسيختفي البعض منها مع الوقت. كما يرى أن انتشار هذه العبارات لا يدل حسب رأيه على مدى تأثر اللغة الفرنسية بالعربية.

ويضيف “بيشلي” أن الكثير من العبارات المتعلقة بالإهانات أصبحت مستوحاة من العربية، مثل عبارة “miskin”، والتي تعني مسكين.

كما يستخدم الشباب الفرنسي الكثير من العبارات العربية المتعلقة بالعائلة والأصدقاء، مثل “les khouyas أي الإخوة”، و”sahbi صديقي”.

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