خمري ومدراء وإطارات سابقين بالوكالة الوطنية للإشهار أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

يمثل الآن أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد أربعة إطارات بالوكالة الوطنية للاشهار من بينهم مدراء سابقين.

و يتعلق الأمر بالمدعو عبد القادر خمري الذي كان يشغل وزير الشباب الرياضة، حيث يتم الاستماع اليه بصفته المدير العام السابق للوكالة الوطنية للاشهار رفقة الشاعر لزهاري لبتر الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار رفقة إطارين اخرين بالوكالة .

ويتم التحقيق و الاستماع اليهم في قضايا فساد تخص “الوكالة الوطنية للنشر والإشهار”، والتي تتعلق بابرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة ،حيث تم تقديمهم عشية اليوم من قبل عناصر الشرطة بأمن ولاية الجزائر .