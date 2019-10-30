خمسة أعضاء بحزب ساحلي يقاضونه بتهم فساد والتزوير واستعمال  المزور

رفع خمسة أعضاء بالأمانة الوطنية لحزب التحالف الوطني الجمهوري الذي ينتمي إليه بلقاسم ساحلي شكوى و طالب تدخل لوزير العدل لإعادة فتح الملف القضائي لبلقاسم ساحلي

وحسب نص الشكوى التي تداولها رواد على شبكات التواصل الإجتماعي تحوز النهار اونلاين على نسخة منها فقد طاب الأعضاء الشاكون بإعادة فتح ملف ساحلي المتعلق بتحويل ممتلكات الحزب.

وحسب نص الشكوى التي تم رفعها اليوم30 اكتوبر فإن ساحلي متابع بالتزوير واستعمال المزور و تحويل واستعمال أموال وممتلكات الحزب لأغراض شخصية.

وأكدت ذات الوثيقة أن ممارسات ساحلي تتعارض مع المواد 54،53،62،74،80 للقانون العضوي 04/12 الذي يتعلق بالاحزاب السياسية.

وتأسس في الشكوى المرفوعة لوزير العدل 5 أعضاء من الحزب و على رأسهم شناف رشيد امين وطني مكلف بالتنظيم.

كما تأسس أيضا مطاري سعيد أمين عام مكلف بالتنسيق،بالإضافة إلى كاوة توفيق امين وطني مكلف بالشؤون الإجتماعية، بن يخلف مصطفى مكلف بالشباب وصديقي احمد مكلف بالإنتخابات و المنتخبين