الرقم السري :

137071

إبن العاصمة الطيب سيسكنك سويداء القلب

من العاصمة، خاطبنا محمد، شاب في الـ38 من عمره، إطار في مؤسسة خاصة مرموقة. كما لم يسبق له الزواج، لديه سكن خاص، وهو جدّ حنون ومتفهم وقدار على المسؤولية. يريد صاحب إعلاننا هذا أن يجمعه القدر بشابة صادقة بسيطة، سليلة أسرة محافظة. وكل ما يرجوه أن يجد في قلب من سيمنحها اسمه التفهم والحلم والحنان. شابة لا يتجاوز سنها 34سنة، يريدها عزباء. كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وأهمّ شرط لدى أن تكون ماكثة في البيت. تحيا معززة مكرمة إلى جانبه، يعولها ويغمرها بالتقدير الكبير الذي هو حقّ من حقوقها.

الرقم السري :

137072

خمسينية صادقة لإبن بسكرة الطيب

جمال من بسكرة، هو الأخر لم يشأ أن يفوت عليه فرصة أن ينشر إعلانه حتى يتمكن من العثور على من بوسعها لمّ الشمل معه على الحلوة والمرة، كيف لا وقد أذاقه القدر لوعة وأسى الطلاق.

جمال البالغ من العمر52سنة، أب لبنت في رعاية والدتها، وهو إطار في قطاع الصحة، يملك سكنا خاصا. رجل صادق وصريح إلى أقصى درجة. يريد جمال لأن يكون لقلبه مرفأ أمان مع امرأة جادة لا تهمه ولايتها. سنها ما بين 40و50سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، موظفة أو ماكثة في البيت. امرأة تكون له نعم الزوجة وتبدد حزنه وتشدّ أزره، وتمنحه دفعا كبيرا في الحياة.

الرقم السري :

137073

جرعة أمل تحيي قلب رجل أرمل

في أخر محطة لنا في هذا الركن، خاطبنا عبد القادر من معسكر، رجل طيب وجسور، يبلغ من العمر 52سنة. كتب عليه القدر أن يكون أرملا بأولاد يسهر على أن يكون الصدر الحنون لهم. يجني قوته من ممارسته بكل حب للفلاحة، ولديه سكن خاص.

يريد عبد القادر أن يجمعه النصيب بزوجة صالحة صادقة مثله من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها مناسب لسنه. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون ماكثة في البيت، حنونة وتقدر الرجل ويعدها بالوفاء والإخلاص.

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