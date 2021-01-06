خمسيني مهدد  بالحبس بسبب إساءته إلى الرسول عبر “الفايسبوك”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، 3 سنوات حبسا نافذا لخمسيني متواجد بالحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.

يأتي هذا على خلفية متابعته بتهمة الإساءة للرسول، وذلك عقب نشره فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

واساء هذا الأخير من خلال الفيديوهات للرسول الكريم والأنبياء، إلى جانب كفره بالله تعالى وأنه لا يؤمن بيوم القيامة.

وقد مثل المتهم أمام هيئة المحكمة عن طريق إجراءات المحاكمة عن بعد.

وصرح بأنه لا يعي ما يقوله كونه مجنون، وأضاف بأن وقائع القضية ارتبطت مع وفاة والدته.

كما التمس من هيئة المحكمة بتبرئته من التهمة الموجهة اليه.

وطالبت هيئة دفاع المتهم اثناء مرافعتها بضرورة عرض موكلها على طبيب عقلي للتأكد من سلامة عقله وإحتياطيا إفادته بالبراءة التامة.

كما طالب وكيل الجمهورية بتسليط العقوبة السالف ذكرها، فيما قرر القاضي تحديد النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.