خمس دول أوروبية تفتح أبوابها أمام المسافرين الملقحين

أعادت عدة دول أوروبية فتح حدودها أمام المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا. مما يشير إلى رغبتها في الترويج لعودة السياح الأجانب بعد عدة أشهر من القيود.

وقد أعلنت السلطات الألمانية إعادة فتح الحدود اعتبارًا من 25 جوان لجميع المسافرين الذين تم تطعيمهم، وفقًا لموقع SchengenVisaInfo. ويخص الأمر المسافرين الذين تم تطعيمهم قبل 14 يومًا على الأقل. حيث سيُسمح لهم بالسفر إلى ألمانيا بما في ذلك رحلات السياحة أو زيارة العائلة أو الأصدقاء.

ومع ذلك، يجب أن يكون المعنيون قد تلقوا أحد اللقاحات المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، وهي Pfizer و AstraZeneca و Moderna و Johnson & Johnson. وبعد 14 يومًا من تلقي آخر جرعة ضرورية من التطعيم، يمكن لمواطني الدول الأخرى دخول البلاد لأي غرض مصرح به. وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان “على وجه الخصوص، ستكون الرحلات السياحية ودخول السائحين ممكنا للأشخاص الذين تم تطعيمهم”.

فرنسا تشترط اختبارا سلبيا خلال 72 ساعة لمسافري بلدان “القائمة البرتقالية”

إلى جانب ألمانيا، أعادت دول أوروبية أخرى فتح حدودها أمام المسافرين الذين تم تطعيمهم. هذه هي حالة فرنسا، التي سمحت منذ 7 جوان بدخول أراضيها، دون فحص. ويخص الأمر المسافرين الذين تلقوا اللقاح من بعض البلدان حول العالم المدرجين على “القائمة الخضراء”. ويجب أن يُظهر المسافرون الذين تم تطعيمهم على القائمة “البرتقالية” اختبارًا سلبيًا خلال 72 ساعة.

الدنمارك تشترط تلقي اللقاح لدخول أراضيها

منذ 5 جوان، سمحت الدنمارك أيضًا للمسافرين من ثلاثة عشر دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدخول أراضيها. دون الالتزام بالفحص أو الحجر الصحي، بشرط أن يكونوا قد تم تطعيمهم بالكامل ضد المرض.

إسبانيا واليونان تعترفان بمزيد من اللقاحات

منذ 7 جوان، سمحت إسبانيا بدخول أراضيها للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من دول ثالثة (خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن). بالإضافة إلى ذلك، تقوم إسبانيا بتوسيع عدد اللقاحات المصرح بها. من خلال تضمين ليس فقط المسافرين الذين تلقوا اللقاحات المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية. ولكن أيضًا تلك المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وبالتالي، فإن اللقاحات التي تم التحقق من صحتها من قبل إسبانيا. هي لقاحات Pfizer-BioNTech و Moderna و AstraZeneca وJohnson & Johnson وSinopharm و Sinovac-CoronaVac. ومع ذلك، يجب أن يتم تلقي اللقاح لمدة 14 يومًا على الأقل من قبل المسافر الراغب في الذهاب إلى إسبانيا.

وكانت اليونان واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي أعادت فتح أبوابها أمام السياح. في الواقع، سمحت السلطات اليونانية بدخول مسافرين من حوالي 50 دولة إلى أراضيها. بشرط أن يكونوا قد تم تطعيمهم بالكامل أو تقديم اختبار فحص سلبي لـ covid-19.

اللقاحات التي وافقت عليها اليونان. هي تلك التي تنتجها شركة Pfizer-BioNtech وModerna وAstraZeneca وNovavax وJohnson & Johnson وSinovac وSputnik وCanSino Biologics وSinophar. ومع ذلك، يجب أن تكون قد تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح قبل 14 يومًا على الأقل من السفر وأن تكون مستعدًا لاختبار جديد عند وصولك إلى المطار.