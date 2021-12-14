خنشلة: إنقاذ شخص من الموت اختناقا بالغاز
تمكن أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية خنشلة صبيحة اليوم الثلاثاء، من انقاذ شخص من الموت اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت هذه الأخيرة، على الساعة 7 و 50 دقيقة لأجل انقاذ شخص مختنق بغاز أول اكسيد الكربون.
وأضاف البيان، أن الحادث تمثل في اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد ناري (كانون) داخل مركز حراسة لعمارة في طور الانجاز بطريق بغاي بلدية و دائرة خنشلة.
كما أن الضحية يبلغ من العمر 71 سنة وجد في حالة غثيان، أين تم إسعافه في عين المكان وتحويله الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى احمد بن بلة بعاصمة الولاية.
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خنشلة: سقوط غامض لإمرأة من الطابق الثالث بمسكنها
تعرضت سيدة تبلغ من العمر 26 سنة إلى إصابات خطيرة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث من مسكنها العائلى بالمدينة الجديدة بولاية خنشلة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تنقلت مصالح الحماية المدنيةمباشرة بعد تلقيها بلاغ بسقوط إمرأة من الطابق الثالث. أين تم تحويل الإمرأة على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى احمد بن بلة. بالإضافة إلى ذلك قام الفريق الطبي الذي عاين المرأة ونظرا لخطورة إصابتها فقد تم تحويلها إلى مصلحة الإنعاش بذات المستشفى
من جهتها قامت مصالح الأمن المختصة بفتح تحقيق في ملغابسات الواقعة التي هزت الرأي العام بالولاية.
العثور على جثة إمرأة ورجل في حالة حرجة
عثرت فرقة الوحدة الثانوية للحماية المدنية قايس بولاية خنشلة على جثة امرأة، ورجل في حالة حرجة داخل منزل في حي 17 جوان. كما تم نقل الرجل البالغ من العمر 41 سنة في حالة حرجة على جناح السرعة للمستشفى في خنشلة.
وحسب مصالح الحماية المدنية تم ايجاد موقد مشتعل وتبقى أسباب الحادثة مجهولة الى حين مواصلة التحقيقات من طرف المصالح الأمنية.
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