خنشلة: إنقاذ شخص من الموت اختناقا بالغاز

تمكن أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية خنشلة صبيحة اليوم الثلاثاء، من انقاذ شخص من الموت اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت هذه الأخيرة، على الساعة 7 و 50 دقيقة لأجل انقاذ شخص مختنق بغاز أول اكسيد الكربون.

وأضاف البيان، أن الحادث تمثل في اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد ناري (كانون) داخل مركز حراسة لعمارة في طور الانجاز بطريق بغاي بلدية و دائرة خنشلة.

كما أن الضحية يبلغ من العمر 71 سنة وجد في حالة غثيان، أين تم إسعافه في عين المكان وتحويله الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى احمد بن بلة بعاصمة الولاية.

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