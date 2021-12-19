خنشلة..الحماية المدنية تخمد حريق بمنزل فردي بحي الحدائق

سجلت مساء اليوم الأحد، الوحدة الرئيسية للحماية المدنية خنشلة تدخلها على مستوى حي الحدائق بلدية ودائرة خنشلة من أجل حريق منزل فردي.

هذا وتلقت ذات المصالح نداء النجدة، وتوجهت حينها الإسعافات إلى عين المكان أين تمت السيطرة والتحكم في الحريق.

كما تم منع إنتشاره إلى باقي المسكن والمساكن المجاورة له، هذا ولم يخلف الحريق اي خسائر بشرية.

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر نشوب حريق متبوع بإنفجار قارورة غاز البوتان، صبيحة اليوم الخميس بولاية سكيكدة.

ووقع الحادث على الساعة الـ10 سا و25 د، داخل مسكن أرضي بقرية سيدي علي شارف ببلدية زيد دائرة القل. وتسبب الحريق والإنفجار في وفاة 3 أشخاص.

وعليه تدخلت مصالح الحماية المدنية، بسيارتي إسعاف وشاحنة إنقاذ، ولا تزال العملية جارية.

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لقي شخصان مصرعهما إختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون داخل المنزل العائلي بحي فراشاتي بولاية البويرة.

حيث تدخلت إسعافات الغاز المركز المتقدم 140 مسكن صبيحة اليوم على الساعة 05 سا 50د من أجل حادث إختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بحي فراشاتي بلدية البويرة راح ضحيته رجل يبلغ من العمر 42 سنة و طفل يبلغ من العمر 13.

للإشارة لقي 6 أشخاص حتفهم، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، في حي 400 مسكن بعين الترك في وهران، فيما يتواجد شخص آخر في حالة حرجة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث قبل يومين، فيما تم العثور على الضحايا منتصف نهار اليوم الأربعاء على الساعة 12:18.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحايا هم الأب و5 أبنائه 3ذكور و3 فتيات، تتراوح أعمارهم ما بين 4 و40 سنة.

فيما تم إنقاذ الأم البالغة من العمر 36 سنة رغم مرور 48 ساعة على الحادث وتم تحويلها إلى استعجالات مستشفى مجبر تامي بعين الترك.

للإشارة فإن العائلة مغتربة رجعت للإستقرار بأرض الوطن قبل 4 سنوات.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في هذا الحادث، بأربعة سيارات إسعاف وشاحنة إنقاذ.

كما تسبب انفجار ناتج عن تسرب الغاز الطبيعي من مدفأة، 7 ضحايا، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة بعين سنور في سوق أهراس.

ووقع حادث انفجار ناتج عن تسرب الغاز الطبيعي من مدفأة داخل غرفة بمنزل أرضي بحي الرحبة بعين سنور، اليوم الأربعاء.

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