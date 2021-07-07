خنشلة: توقيف 3 مشتبه بهم في افتعال حرائق غابات طامزة

تمكن عناصر الدرك الوطني للكتيبة الإقليمية بولاية خنشلة، من توقيف 3 أشخاص يشتبه تورطهم في إشعال النار بغابات عين ميمون ببلدية طامزة.

وحسبما أفادت به الإذاعة الجزائرية نقلا عن مصدر من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. فقد قام عناصر الدرك الوطني بتوقيف المشتبه بتورطهم في إشعال النار بغابات عين ميمون. الذين تترواح أعمارهم ما بين 18 و55 سنة أمس الثلاثاء. وذلك بالقرب من غابة “بئر وصفان” و”عين ميمون” بطامزة. مضيفا بأن التحقيق جار معهم حاليا من طرف عناصر الضبطية. ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وأكد المصدر ذاته، أن عناصر الدرك الوطني لا يزالون متواجدين بمكان اندلاع الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي. لمواصلة عملية التقصي والبحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نشوب الحرائق. وتوقيف الأشخاص المشتبه بضلوعهم في ارتكاب هذه الجريمة.