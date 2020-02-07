خنشلة.. ضبط مسؤول بدائرة أولاد رشاش متلبسًا بالرشوة

أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد رشاش بولاية خنشلة، رئيس القسم الفرعي للسكن بأولاد رشاش متلبسًا بالرشوة.

بالإضافة إلى طلب وقبول مزية غير مستحقة لأداء عمل من واجباته حسب ما علم اليوم الجمعة من خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأفاد المصدر ذاته، أنّ وقائع القضية تعود لتقدم أحد الأشخاص إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد رشاش للتبليغ بخصوص طلب رئيس القسم الفرعي للسكن بأولاد رشاش منحه مزية غير مستحقة تقدر بـ20 ألف دينار، نظير أداء عمل يدخل في إطار واجباته والمتمثل في المصادقة على وثيقة إتمام أشغال الشطر الأول من مشروع إنجاز سكن ريفي من أجل تسهيل حصول الضحية على الشطر الأول من الإعانة المالية للدولة الموجهة للبناء الريفي.

وأضاف نفس المصدر بأنّه تم على الفور فتح تحقيق في القضية بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش بالوقائع وتصوير الأوراق النقدية.

حيث تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع الضحية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه بالقرب من مكتبه في حالة تلبس بالجرم بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي القانونية حيث ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار تسلمه من عند الضحية ليتم تحويله إلى مقر المصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق.

وإستنادًا المصدر ذاته فإنّه بعد إستكمال إجراءات التحقيق وبموجب ملف جزائي تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش وعملًا بإجراءات المثول الفوري أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لذات المحكمة.

ليصدر القاضي في حق المشتبه فيه أمرًا بالإيداع في الحبس عن جنحة قبول مزية غير مستحقة أو طلبها لأداء عمل من واجباته.