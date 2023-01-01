خنشلة: فتح تحقيق حول وفاة 4 أشخاص اختناقا بالغاز

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات واقعة وفاة 4أشخاص اختناقا. بإحدى الشقق الواقعة ببلدية ششار ولاية خنشلة. حسبما استفيد اليوم الأحد من بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار.

وأفاد البيان ” أنه وعملا بأحكام المادة 11فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار. الرأي العام أنه في حدود منتصف نهار يوم السبت 31ديسمبر 2022. تلقت مصالح أمن دائرة ششار مكالمة هاتفية من الوحدة الثانوية للحماية المدنية ششار. مفادها طلب تدخل من شخص أبلغهم أن أقارب من عائلته مقيمين بشقة بحي 200سكن. لايفتحون له الباب رغم طرقه عدة مرات”.

وأضاف البيان ” وفور تنقل أعوان الحماية المدنية إلى عين المكان. وجدوا جثث رجل وامراتين وطفل يبلغ من العمر 4سنوات. حيث تم نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ششار أين تم تأكيد وفاة الجميع”.

البيان أوضح انه “وعند إخطار وكيل الجمهورية بالحادثة. قمنا بالانتقال. وإجراء المعاينة الأولية رفقة عناصر الضبطية القضائية المختصة ومصالح الحماية”.