خنشلة.. مقتل شخص واصابة 3 آخرين بجروح في حداث مرو بالمحمل

قتل شخص يبلغ من العمر 32 سنة وأصيب ثلاثة آخرين بجروح في حادث مرور ببلدية المحمل في ولاية خنشلة.

وتلقى مساء امس عناصر بالوحدة الثانوية للحماية المدنية المحمل نداء استغاثة بعد اصطدام بين سيارتين سياحيتين بالطريق الوطني 32 في جزئه الرابط بين بلديتي خنشلة والمحمل ب مفترق الطرق لبرايكية.

حيث تم تسجيل وفاة شخص وإصابة 3 مواطنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتمنقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية أحمد بن بلة.

فيما تم نقل الضحية التي توفت بعين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية في وفتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث المميت.