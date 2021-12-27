خنشلة: وفاة سيدة بعد سقوطها من الطابق الرابع لعمارة بششار

توفيت مساء يوم الاثنين سيدة في العقد الثالث من العمر أم لطفل وذلك اثر سقوطها من الطابق الرابع من مسكنها العائلي بالعمارات الجديدة بدائرة ششار خنشلة.

مصالح الحماية المدنية تنقلت مباشرة بعد تلقيها اشارة بذلك اين تم تحويل السيدة على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى الشادلي بن جديد بششار لتلقي الاسعافات قبل ان لفظت انفاسها الاخيرة قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى باتنة . فيما تبقى أسباب الحادث مجهولة. في الوقت الذي تحقق فيه المصالح الأمنية في الحادث لمعرفة تداعياته، بعد معاينة الشرطة العلمية للجثة ومكان السقوط.