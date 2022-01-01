خنشلة: وفاة شخص في حادث مرور بطريق بابار

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 80 بالمكان المسمى طريق بابار قرب محطة خدمات الساسي بولاية خنشلة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فقد تدخلت هذه الأخيرة، صباح اليوم لأجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 80 بالمكان المسمى طريق بابار قرب محطة خدمات الساسي بلدية انسيغة دائرة الحامة.

حيث تمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية من نوع بيجو 308. مخلفا ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 40 سنة.

هذا وتم إسعافه في عين المكان و تحويله على جناح السرعة الى قاعة الاستعجالات بمستشفى احمد بن بلة خنشلة.

وبعد المعاينة الطبية من طرف الطبيب المناوب تبين أن الضحية متوفي.

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خنشلة: وفاة سيدة بعد سقوطها من الطابق الرابع لعمارة بششار

توفيت مساء يوم الاثنين سيدة في العقد الثالث من العمر أم لطفل وذلك اثر سقوطها من الطابق الرابع من مسكنها العائلي بالعمارات الجديدة بدائرة ششار خنشلة.

مصالح الحماية المدنية تنقلت مباشرة بعد تلقيها اشارة بذلك اين تم تحويل السيدة على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى الشادلي بن جديد بششار لتلقي الاسعافات

قبل ان لفظت انفاسها الاخيرة قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى باتنة . فيما تبقى أسباب الحادث مجهولة. في الوقت الذي تحقق فيه المصالح الأمنية في الحادث لمعرفة تداعياته، بعد معاينة الشرطة العلمية للجثة ومكان السقوط.