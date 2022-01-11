خنشلة: وفاة شخص و14 جريحا في إنقلاب حافلة بحجرة الرسم 

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء في وفاة شخص وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. بعد انقلاب حافلة تعمل على خط ” خنشلة – ششار” بالمكان المسمى حجرة الرسم الواقعة ببلدبة بابار.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد كان المكان المسمى حجرة الرسم مسرحا لهذا الحادث. حيث فقد السائق التحكم في هذه المركبة الخاصة بالنقل الجماعي التي انحرفت بسبب الجليد، حيث أصيب 14 شخصا من مختلف الأعمار بجروح متفاوتة فيما توفي شخص بعدما كان في حالة خطيرة.

من جهته أوضح مسؤول خلية الاتصال للحماية المدنية الملازم عادل مساعدية، أن الجرحى تم إجلاؤهم إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى خنشلة. حيث سيتم التكفل بهم. كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ظروف و أسباب هذا الحادث.

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خنشلة: وفاة شخص في حادث مرور بطريق بابار

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 80 بالمكان المسمى طريق بابار قرب محطة خدمات الساسي بولاية خنشلة. وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فقد تدخلت هذه الأخيرة، صباح اليوم لأجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 80 بالمكان المسمى طريق بابار قرب محطة خدمات الساسي بلدية انسيغة دائرة الحامة. حيث تمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية من نوع بيجو 308. مخلفا ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 40 سنة. هذا وتم إسعافه في عين المكان و تحويله على جناح السرعة الى قاعة الاستعجالات بمستشفى احمد بن بلة خنشلة. وبعد المعاينة الطبية من طرف الطبيب المناوب تبين أن الضحية متوفي.

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