خياطي: الجزائر حققت قفزة نوعية في الأمن الغذائي

قال مستشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد خياطي، إن الجزائر حققت قفزة نوعية في الأمن الغذائي.

وأوضح خياطي، أن الجزائر حققت هذه القفزة، من خلال برامج تهدف للرفع من الإنتاج الفلاحي، وسد حاجيات الأفراد.

وأكد ذات المتحدث، خلال يوم مفتوح نظمته الإذاعة الجزائرية، أن الجزائر تسعى دائما للإلتزام بما يتماشى والمعايير الدولية، الخاصة بالتغذية.

ومن جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين، إنه لا يمكن الحديث عن وجود مجاعة في الجزائر.

وأضاف مصطفى زبيري: “لا يوجد في الجزائر، من لا يجد ما يسد به رمقه، لكن هناك إختلالات في التوازن الغذائي مقارنة بالمعايير العالمية”.