خيركوف مرشح لجائزة إكتشاف الموسم في “الليغ 2”

رشحت رابطة الدوري الفرنسي الدرجة الثانية “الليغ2″، ظهير نادي باستيا والمنتخب الوطني، قيطون خيركوف، لجائزة إكتشاف الموسم، خلال الموسم المنقضي.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الليغ2″، عبر تويتر، أمس الأربعاء، سبر أراء لمتابعيين، لإختيار إكتشاف الموسم، والذي يتصدره حاليا خيركوف برصيد 38.7%.

وتم ترشيح رفقة لاعب الخضر خيركوف، كل من كراسو لاعب سانت إيتيان، جورجس ميكاوتادزي لاعب ماتز، ديلان باكوا لاعب بوردو.

ويتبقى 3 أيام لإعلان الفائز، بجائزة إكتشاف الموسم في الدرجة الثانية للموسم المنقضي.

يجدر الإشارة، شارك خيركوف مع باستيا هذا الموسم في 40 مواجهة في كل المنافسات، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.