داربي النصرية وبلوزداد يخطف الأنظار والقمة في قسنطينة بين العميد والسنافر!

تتجه الأنظار أمسية اليوم الأربعاء إلى ملعب 20 أوت ببلوزداد الذي سيحتضن قمة الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة بين فريق النصرية وشباب بلوزداد.

فبعد قبوله تولي العارضة الفنية لنصر حسين داي يوم الأحد, تراجع المدرب يوسف بوزيدي عن قراراه بعد 24 ساعة فقط من التوقيع مع النصرية التي توجد في وضعية لا يحسد عليها عشية مواجهة “داربي”، خاصة وأن الفريق يتوق لتسجيل نتيجة ايجابية يضع بها حدّ لسلسلة النتائج المخيبة التي لازمته في الأسابيع الماضية، حيث يعود آخر فوز له لتاريخ 26 فيفري المنصرم.

وفي مباراة أخرى ينتقل فريق مولودية الجزائر إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي بملعب بن عبد المالك رمضان، حيث سيبحث الفريق العاصمي عن تدارك إخفاقه القاري بعد الإقصاء من منافسة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

و بالمقابل تستقبل شبيبة القبائل، المنتشية بتأهلها للدور نصف النهائي من كاس الكونفدرالية، ضيفها جمعية اولمبي الشلف، وكلها ارادة و عزيمة في الاقتراب أكثر من كوكبة المقدمة.

ويسعى نادي بارادو، الذي سجل فوزين متتاليين في الجولتين الأخيرتين إلى اضافة الفوز الثالث عند استقباله لاتحاد بسكرة، الفائز في الجولة الماضية على نجم مقرة ب(1-0).

وعلى مستوى مؤخرة الترتيب، ستحرص الفرق المهددة بالسقوط الى تحقق نتائج ايجابية تبعدها قليلا عن منطقة الخطر، مثلما هو الشأن بالنسبة لشباب برج بوعريريج، الذي سجل أول فوز له في الموسم امام شبيبة سكيكدة ب(1-0) و المطالب بتأكيد استفاقته في هذه الجولة عند نزوله ضيفا على سريع غليزان، فيما سيكون الخطأ ممنوع على شبيبة سكيكدة، عند استضافته لجميعة عين مليلة.

برنامج مقابلات الجولة ال 23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, المقررة إجراؤها يوم الأربعاء.

— شباب قسنطينة – مولودية الجزائر (00ر17سا)

— شبيبة سكيكدة – جمعية عين مليلة (00ر17سا)

— اولمبي المدية – اتحاد الجزائر (00ر17سا)

— نصر حسين داي- شباب بلوزداد (00ر17سا)

— وداد تلمسان – مولودية وهران (00ر17سا)

— نجم مقرة – وفاق سطيف (00ر17سا)

— سريع غليزان – ش.برج بوعريريج (00ر17سا)

— نادي بارادو – اتحاد بسكرة (00ر17سا)

— اتحاد بلعباس – شبيبة الساورة (54ر17سا)

— شبيبة القبائل – جمعية الشلف (00ر18سا)