داعشية ألمانية اشترت طفلة وقتلتها بوحشية

لم يحدّد بعد تاريخ المحاكمة التي قد تتعرّض في نهايتها داعشية الألمانية سابقة “جينفر.و” لعقوبة السجن المؤبد.

فقد أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية، أنها ملاحقة بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” بسبب انضمامها لصفوف تنظيم داعش في الموصل العراقية، ولدورها خصوصا في مقتل طفلة اشترتها مع زوجها في صيف 2015.

وفي التفاصيل التي أوردتها النيابة أن الطفلة المشتراة من سبايا التنظيم الإرهابي تبلغ من العمر خمس سنوات، أصيبت بمرض ولطّخت فراشها، ولمعاقبتها كبّل زوجها الطفلة بسلاسل تحت شمس حارقة.

وتركها دون مياه حتى ماتت، وكلّ هذا من دون أن تتدخل زوجته لإنقاذها، ويذكر أن جينفر انضمت في سبتمبر 2014 إلى داعش في العراق، وسرعان ما تمّت ترقيتها في صفوفه.

لتلتحق بين جوان وسبتمبر 2015 بشرطة التنظيم المتطرّف النسائية في مدينتي الفلوجة والموصل التي روعت مئات العراقيات، حيث كانت تتجول رفقة أفراد تلك الشرطة ببنادق وسترات ناسفة.

كما يعتقد أنها كانت تتقاصى بين 70 و 100 دولار شهريا، واعتقلت جينفر في جانفي 2016 في أنقرة لدى خروجها من السفارة الألمانية التي قصدتها لتجديد أوراقها الثبوتية، ورحّلتها السلطات التركية إلى بلدها.

وفي صيف 2018 حاولت المغادرة إلى سوريا، لكنّها أوقفت في 29 جوان 2018 وسجنت بحسب مكتب المدّعي العام.