“داعش” يُهدد  بضرب أمريكا بسبب قرار ترامب  

أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس، أنّ تنظيم “داعش” الإرهابي، هدّد بتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة الأمريكية ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بالإعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.

كما توعد التظيم بشن المزيد من الهجمات على أراضيها حتى آخر ساعة.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن التنظيم “اعترف ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني سيعدكم بالتفجيرات عاصمة لكم”.

من جهتها نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورا دعائية

هدد فيها “داعش” ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، بإراقة دمائهما في باحات المسجد الأقصى.

وكذلك صور أخرى، هدّد فيها “داعش” بتنفيد هجمات إرهابية في واشنطن وولاية كاليفورنيا.