دافعا عن الجزائر بمحكمة “لاهاي”.. زغماتي وراوية وموزار يكرمون المحاميين  لعرابة وشملول

استقبل وزير البريد، إبراهيم موزار، رفقة وزير العدل، بلقاسم زغماتي، ووزير المالية، عبد الرحمن راوية، كلا من الأستاذين المحاميين المستشارين أحمد لعرابة و محمد شملول.

يأتي هذا تكريما لمجهوداتهما وتفانيهما في الدفاع عن مصالح الجزائر في الدعوى التي كانت محل تحكيم أمام المحكمة الدائمة للتحكيم بـ “لاهاي”، بين الجزائر والشركة الايطالية مجمع كنسوتال شركة ذات أسهم قيد التصفية (Consutel Group SPA In Liquidazione)، والتي انتهت بإصدار حكم نهائي لصالح الدولة الجزائرية.

تجدر الإشارة أن محكمة التحكيم رفضت كافة مطالب الطرف المشتكي (شركة كونسوتال)، بما في ذلك دفع مبلغ مالي قدره 408,880 مليون دولار، كتعويض عن الأضرار المزعومة التي تعرضت لها الشركة، التي اعتبرت أن ممارسات “اتصالات الجزائر” تسببت في تدهور وضعيتها الاقتصادية، مما يكون قد تسبب في إفلاس شركة SPEC-COM و شركتها الأم كونسوتال، حسبها.

من جهة أخرى، أمرت محكمة التحكيم الطرف المشتكي بأن يسدّد للدولة الجزائرية كافة أتعاب وتكاليف المحكمة وعونها والمحكمة الدائمة للتحكيم وكذا كافة تكاليف التمثيل.

تجدر الإشارة، بأن أصل النزاع يعود إلى اتفاقية شراكة، مبرمة بتاريخ 03 نوفمبر 2007، بين مؤسسة “اتصالات الجزائر” و شركة SPEC-COM، نصت على تزويد و تركيب و تشغيل تجهيزات FTTX ذات الدفق العالي والاستخدام الثلاثي من صنف شبكات الإيثرنت الحضرية.

وقد كانت شركة كونسوتال رفعت دعوى تحكيم ظرفي، بتاريخ 5 جوان 2017، ضد الدولة الجزائرية، طبقا لأحكام المادة 8 من معاهدة الاستثمار الثنائية، لدى الجهة التحكيمية المذكورة آنفا.

بعد إجراءات طويلة، تكللت القضية بنجاح كبير لصالح الجزائر بفضل المتابعة الدائمة والصارمة من طرف مصالح الوزارة، التي عملت بالتنسيق الفعال مع المحاميين المستشارين الجزائريين الأستاذين أحمد لعرابة ومحمد شملول، ذوي الخبرة والكفاءة، والذين تميزوا مرة أخرى بتحكمهم التقني و التزامهم بالدفاع عن مصالح بلادنا.