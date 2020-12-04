دامارجي يُوضح حقيقة عودة الجماهير للملاعب الجزائرية

الرياضة
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دامارجي يُوضح حقيقة عودة الجماهير للملاعب الجزائرية
بقلم إسماعيل عشاش

منح رئيس اللجنة الطبية للفاف، الدكتور دامارجي، توضيحات بخصوص تصريحاته الأخيرة، بشأن عودة الجماهير للملاعب الجزائرية قريبا.

وقال للقناة الإذاعية الثالثة :”لقد منحت رأيي الشخصي فقط، بطبيعة الحال الأنصار لن يعودوا بشكل مُباشر في القريب العاجل”.

وأضاف :”لقد فتحت موضوعا كان يجب فتحه فقط، لكي لا نتخذ قرارات مُسترعة عندما يحين وقت دخول الجمهور للملعب”.

وواصل :”بطبيعة الحال، العودة لن تكون مُباشرة، بل ستكون بأعداد محددة، وأعداد مدروسة”.

وأكد الدكتور دامارجي، بأن خطوة عودة الأنصار، لن تكون بشكل مُسترع بل عن طريق تطبيق بروتوكول صحي صارم.


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