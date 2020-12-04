دامارجي يُوضح حقيقة عودة الجماهير للملاعب الجزائرية

منح رئيس اللجنة الطبية للفاف، الدكتور دامارجي، توضيحات بخصوص تصريحاته الأخيرة، بشأن عودة الجماهير للملاعب الجزائرية قريبا.

وقال للقناة الإذاعية الثالثة :”لقد منحت رأيي الشخصي فقط، بطبيعة الحال الأنصار لن يعودوا بشكل مُباشر في القريب العاجل”.

وأضاف :”لقد فتحت موضوعا كان يجب فتحه فقط، لكي لا نتخذ قرارات مُسترعة عندما يحين وقت دخول الجمهور للملعب”.

وواصل :”بطبيعة الحال، العودة لن تكون مُباشرة، بل ستكون بأعداد محددة، وأعداد مدروسة”.

وأكد الدكتور دامارجي، بأن خطوة عودة الأنصار، لن تكون بشكل مُسترع بل عن طريق تطبيق بروتوكول صحي صارم.