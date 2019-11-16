دحمون: إنشاء صندوق دعم وتمويل المؤسسات الناشئة

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، أنه سيتم إنشاء صندوق دعم وتمويل المؤسسات الناشئة.

وقال دحمون، اليوم السبت، إن الصندوق سيقوم بتمويل المشاريع وفق خطة عمل معتمدة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إقرار جملة تسهيلات إدارية من أجل تسهيل عمل المؤسسات الناشئة.

وأشار المتحدث، إلى أن القطاع يسعى لتحديث المرافق العمومية، وذلك بتعزيز وترقية الشراكة مع المؤسسات الناشئة.

كما سيتم استحداث منصة رقمية لتسجيل الحلول وتسهيل التعرف على هذه المؤسسات والسماح بالتعاون معها.

وذكر الوزير، أن القطاع سيعمل على وضع إطار قانوني يضمن تفويض المرفق العام بمرافقة هذه المؤسسات.

وحثت وزارة الداخلية، الجماعات المحلية على تكوين ادارتها على كيفية التعامل مع هذه الشركات.

وستسند للولاة، مهمة التنسيق، من أجل التحكم في السياسات الموضوعة،وإبرام اتفاقيات تمكن الإدارة من الاستفادة من الأفكار الخاصة بالمؤسسات الناشئة.