دحمون: “تدعيم مستشفى جانت بالأطباء تماشيا والحاجيات الصحية بالمنطقة”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، أنه سيتم تدعيم مستشفى جانت بالعنصر البشري والتجهيزات.

جاء هذا خلال مواصلة لزيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية إيليزي بمعية أعضاء من الطاقم الحكومي والمدير العام للأمن الوطني.

كما قام الوزير بتدشين الثانوية التعويضية بالمقاطعة الإدارية لجانت، والتي جهزت بكل مستلزمات الدراسة والراحة والترفيه.

وأضاف الوزير، أن الثانوية مجهزة بالمكيفات الهوائية الحديثة وقاعة محاضرات وكذا مرافق رياضية مغطاة أو في الهواء الطلق.

وقد زار وزير الداخلية عدد من المرافق العامة الحيوية على غرار مستشفى جانت الذي أكد على ضرورة تدعيمه بالتأطير البشري.

وشدد الوزير على الإستغلال الفعلي لكل التجهيزات، تماشيا والحاجيات الصحية المتنامية بالمنطقة.

وذلك من أجل تحقيق طموحات الساكنة في الحصول على خدمات صحية ذات مستوى عالي.