دحمون: “سنعمل على حل جميع المشاكل العالقة للجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش”

استقبل صباح اليوم الأحد وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون ممثلين عن الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن اللقاء كان فرصة لتسجيل عرفان الدولة اتجاه أفراد هذه الشريحة.

كما يهدف اللقاء إلى ضرورة مد جسور الحوار في كل المستويات وبصفة دائمة ومستمرة مع ممثلي هذه الجمعية لطرح انشغالاتهم.

وأضاف البيان، أن الوزير ذكّر بالمتابعة الدائمة والإهتمام الذي توليه السلطات العمومية لجميع الإنشغالات المعبر عنها.

وأكد دحمون، إلتزامه بالعمل على حل جميع المشاكل العالقة التي تخص هذه الجمعية.