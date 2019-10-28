دحمون يأمر بفتح المراكز الثقافية المغلقة وتوفير مناصب شغل للشباب

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، تعليماته لمدير الثقافة بالعاصمة، لتوفير فرص تشغيل للشباب المتخرجين الفنانين، بإستغلال مراكز الثقافة والجمعيات الشاغرة.

وطالب الوزير، خلال زيارة له اليوم الإثنين بالعاصمة، بمساعدة الشباب على تشكيل جمعيات.

واعتبر دحمون، أن هذه الإجراءات هي من صلاحيات مدير الثقافة، لأن الدولة لن تسير مثل هذه الأمور.

وأضاف الوزير، أن الدولة تسير هذه الأمور بنفس الطريقة منذ سنة 1962، ولم تأتي بنتائج قائلا: “مللنا من التسيير العقم الذي لا يأتي بنتائج”.

وأمر صلاح الدين دحمون، بتقديم كل المراكز الثقافية المغلقة للشباب.