دخان بركان إسبانيا يصل إلى جنوب فرنسا

يستمر الدخان الأسود الذي يبلغ ارتفاعه مئات الأمتار في الانبعاث جراء البركان الذي اندلع في 19 سبتمبر. بجزيرة لابالما في جزر الكناري بإسبانيا. فبعد أن حلق فوق السواحل المغربية وكاتالونيا، وصل دخان البركان جنوب فرنسا مساء الخميس.

وفقًا لمعهد Involcan Volcanological Institute، يمكن أن تستمر هذه الظاهرة ما بين 24 و 84 يومًا. مع وجود مفتاح لانبعاثات كبيرة من الغاز والدخان. وبالتالي يتم طرح ما بين 6000 و 11500 طن من ثاني أكسيد الكبريت يوميًا في الغلاف الجوي.

هل يشكل هذا الضباب الكثيف خطرا؟

يحتمل أن يكون ثاني أكسيد الكبريت (SO2) الموجود بداخل فوهة البركان مهيجًا للجهاز التنفسي والجلد والعينين. وأشارت وزارة البيئة الفرنسية في موقعها أن ثاني أكسيد الكبريت من المرجح أن يعزز المطر الحمضي ويحلل الأحجار.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح رئيس الاتحاد الدولي لعلم البراكين، باتريك ألارد، لفرانس2. أن السحابة ليست خطيرة على الأرض لأنها تطير على ارتفاع 5000 متر.

في إسبانيا، يبدو أن الثوران البركاني آخذ في الاستقرار. قالت السلطات يوم الخميس إن أحد تدفقات الحمم البركانية في كومبر فيجا توقف عن التقدم. أما التدفق الآخر، الذي يصل عرضه إلى 500 متر، فيستمر في التقدم. ولكن بشكل أبطأ بكثير من ذي قبل.