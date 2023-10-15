دخول أوروبا بنظام جديد وهذه أهم الأسئلة التي يواجهها المسافرون

اعتبارًا من عام 2024، يجب على الراغبين في السفر إلى دول منطقة شنغن التقدم بطلب للحصول على تصريح ETIAS.

يسافر كل عام الملايين إلى أوروبا بغرض السياحة، وفي الأشهر الأخيرة. وعند البحث عن متطلبات السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، ظهر تصريح جديد يجب تجهيزه من أجل دخول الفضاء الأوروبي. اعتبارًا من عام 2024، إنه نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي، Etias.

Etias هو برنامج إعفاء من التأشيرة للمسافرين يستهدف مواطني 62 دولة. التي تم إعفاؤها منذ عدة سنوات من تأشيرات الدخول إلى منطقة شنغن. في المجمل، سيكون هناك 30 دولة ستطلب Etias كشرط للسفر.

كما صرح الاتحاد الأوروبي أنها ليست تأشيرة، لأنها لا تتطلب زيارة قنصلية أو جمع بيانات بيومترية. وهي العمليات التي يجب تنفيذها بشكل عام لتقديم طلب للحصول على تأشيرة. بل هي نظام إلكتروني يسمح بالمراقبة الدائمة للزوار الذين تقع في الأراضي الأوروبية وتسعى إلى جعل تجربة المسافرين أكثر أمانًا وبساطة.

ما هي الأنشطة التي يسمح بها إيتياس؟

لن تسمح اتفاقية إيتياس بزيارة الاتحاد الأوروبي لأسباب سياحية فحسب، بل ستسمح أيضًا برحلات العمل والعبور. وكذلك السفر لتلقي العلاج الطبي أو الدراسات قصيرة المدى، بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر.

كم يستمر التصريح؟

إذا تمت الموافقة عليه، فإن تصريح Etias يكون صالحًا لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية. جواز سفرك وسيسمح لك بالإقامة لمدة أقصاها 90 يومًا، أي ثلاثة أشهر.

كما يرجى ملاحظة أنه يمكنك إجراء عمليات دخول متعددة إلى أوروبا أثناء صلاحية التصريح.

عملية التطبيق

يجب أن تتم عملية التقديم والموافقة على Etias بالكامل عبر الإنترنت، مما يسهل معالجة المستند.

كما يتكون الإجراء من ملء نموذج يطلب المعلومات الشخصية ومعلومات جواز السفر، بالإضافة إلى الإجابة على بعض الأسئلة الأمنية.

أكمل النموذج بالمعلومات المطلوبة، وتأكد من صحة البيانات المقدمة.

قم بالدفع الذي تم تحديده بسبعة يورو، وسيتغير هذا حسب سعر الصرف. تنطبق هذه القيمة فقط على الأشخاص الذين بلغوا السن القانونية، أما بالنسبة للقصر، فلن يكون هناك أي تكلفة على التصريح.

في وقت تقديم الطلب، يجب أن تكون لديك المستندات التالية في متناول اليد:

جواز سفر صالح لأكثر من ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تخطط فيه لمغادرة منطقة شنغن.

حساب البريد الإلكتروني حيث ستتلقى التفويض المعتمد.

بطاقة ائتمان أو خصم صالحة لدفع رسوم التصريح.

أسئلة في التطبيق

لن يستغرق إكمال نموذج الطلب أكثر من 10 دقائق، وقد تختلف المساحات المراد ملؤها حسب جنسية مقدم الطلب. ومع ذلك، هذه بعض الأسئلة التي ستحتاج إلى الإجابة عليها.

البيانات الشخصية مثل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد وعنوان المنزل والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والتدريب والخبرة العملية.

فيما يتعلق برحلتك، سيسألونك عن أول دولة في الاتحاد الأوروبي تخطط لزيارتها. وأحيانًا ما هي الدول التي ستزورها خلال رحلتك.

أخيرًا، سيتعين عليك الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسجلات الجنائية والقضائية، والخلفية والأهلية التي تبلغ عن حالتك الطبية. والرحلات إلى البلدان التي تشهد حربًا، واستخدام المواد ذات التأثير النفساني. والرحلات السابقة إلى أوروبا، ورفض الدخول إلى بلدان أخرى، وعمليات الترحيل.