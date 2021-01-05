دخول حيز الخدمة رزنامة جديدة تسمح بتقديم تواريخ صب المعاشات وتوزيعها على عدة أيام

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن وضع حيز الخدمة رزنامة جديدة تسمح بتقديم تواريخ صب المعاشات وتوزيعها على عدة أيام.

وأوضح بيان الوزارة أن صب المعاشات سيكون بالاعتماد على رقم الحساب البريدي الجاري

بريد الجزائر يضع حيز الخدمة رزنامة جديدة تسمح بتقديم تواريخ صب المعاشات وتوزيعها على عدة أيام

الرزنامة الجديدة تهدف إلى تفادي الإكتضاض بمكاتب البريد وتحسين ظروف استقبال المتقاعدين وذوي الحقوق خلال أيام صب المعاشات والمنح.

وكانت قداعلنت وزارة العمل عن الرزنامة الجديدة لصتمعاشات المتقاعدين إبتداء من شهر جانفي 2021.

وهذا بعد موافقة مديرية البريد على الرزنامة الجديدة التي قدّمها “CNR” أمس في المقر المركزي.

وسيضخ صندوق التقاعد 10 آلاف و800 مليار في حسابات 3 ملايين و269 ألف متقاعد.

ووضعت وزارة العمل التواريخ حسب المجموعت والولايات: