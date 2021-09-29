دخول خط الترامواي “علي منجلي – المدينة الجديدة” حيز الإستغلال

أعطى صبيحة اليوم الأربعاء، الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إشارة دخول خط الترامواي “علي منجلي – المدينة الجديدة” حيز الاستغلال بولاية قسنطينة

ويقوم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بزيارة عمل إلى ولاية قسنطينة رفقة وفد وزاري هام. وهذا للإشراف على الإطلاق الرسمي لأول مصنع وطني لإنتاج لقاح كورونا.

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