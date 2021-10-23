دخول سمك البلطي الأحمر إلى الأسواق وبأسعار تنافسية

باشرت أسواق السمك والمحلات المتخصصة في بيع منتجات الصيد البحري بالجزائر العاصمة اليوم السبت ببيع سمك البلطي الأحمر.

وحسب وزارة الصيد البحري، فسيتم عرض سمك البلطي الأحمر بأسعار تنافسية، وهو ما يدخل في اطار تشجيع المستثمرين في مجال تربية المائيات في المياه العذبة. بعد نجاح تجارب تربيته عبر عدة مزارع عبر عدد من ولايات الوطن، خاصة الجنوب.

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