دخول محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 في تيبازة مرحلة التدفق التجريبي

دخلت محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 في تيبازة اليوم مرحلة التدفق التجريبي حسب ما أعلنته سوناطراك.

وحسب بيان مجمع سوناطراك تعتبر مرحلة التدفق التجريبي الخطوة الأولى لتشغيل المحطة قبل بدء ضخ المياه المحلاة إلى شبكة التوزيع.

كما قدرت الطاقة الإنتاجية القصوى لمحطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بـ300 ألف متر مكعب يوميًا.

ومن المتوقع ان تساهم المحطة الجديدة في تموين سكان العاصمة وتيبازة والبليدة بالمياه الشروب.

وأضاف البيان أن المحطة الجديدة تندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس تبون في إطار تعزيز الأمن المائي.

واشار البيان إلى أن محطة فوكة 2 هي واحدة من خمس محطات رئيسية لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة.

وفي الأخير أكدت سوناطراك أن باقي المحطات الأربع ستدخل حيز الإنتاج بصفة تدريجية كما هو مقرر قبل حلول شهر رمضان الكريم.