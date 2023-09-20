دخول منطقة شنغن بدون ختم قريبا.. وهكذا سيتم العمل بالنظام الجديد

قال مسؤول كبير يوم الثلاثاء إن منطقة شنغن تعمل على تطوير نظام مركزي جديد للدخول. والخروج للزوار من الدول الأخرى وستلغي الحاجة إلى ختم التأشيرة على جواز السفر.

كما سيسمح ذلك للدول الأوروبية بزيادة التدقيق على المواطنين الذين سيسافرون من خارج المنطقة.

ويتم تطوير نظام دخول وخروج جديد لتسجيل كل دخول إلى مناطق شنغن. ويهدف إلى التأكد من أننا أكثر وعياً بهوية الشخص الذي يزورنا.

كما قال فرانسوا لارويل، مدير قسم نظام معلومات السفر والترخيص الأوروبي (ETIAS) في وكالة فرونتكس. ووكالة الحدود الأوروبية: “على الحدود. ستكون هناك مجموعة من عمليات المسح البيومترية ومسح الوجه للتأكد من أننا نتحدث عن الشخص المناسب”.

وأضاف أنه لن يكون هناك ختم على جواز السفر، حيث سيتم استبداله بالتسجيل الآلي في نظام الدخول والخروج.

كما قال: “من المفترض أيضًا أن يقوم حرس الحدود بالتحقق في لحظة تخزين المعلومات البيومترية. في النظام من أنها تتوافق مع الشخص الذي أمامهم وليست شخصًا آخر”.

جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها لارويل في المؤتمر العالمي لصياغة السياسات المستقبلية للموانئ في دبي يوم الثلاثاء.

كما شارك في المؤتمر العديد من كبار مسؤولي الهجرة والتأشيرات من الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف أنه بموجب نظام الدخول والخروج، ستكون شركات الطيران. مسؤولة عن التحقق من حالة الراكب المسموح له بالقدوم إلى أوروبا حيث سيكون بإمكانه الوصول إلى قدر معين من البيانات.