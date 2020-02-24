دخول وحدات الإنتاج لمصفاة سيدي رزين حيز الخدمة

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الاثنين على تدشين وحدات الإنتاج بمصفاة سيدي رزين ببراقي بعد إعادة تهيئتها في فبراير 2019.

وصادف التدشين الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

ودخول هذه المنشآت حيز الخدمة ستزيد قدرات المصفاة لتنتقل من 2،7 مليون طن إلى 3،645 مليون طن سنويا.

هذا وكان قد ترأس الوزير الأول صبيحة اليوم الإثنين حفل إقتناء مجمع سوناطراك لناقلتي غاز وناقلة نفط على مستوى ميناء الجزائر العاصمة.

و يتعلق الأمر بناقلتي الغاز حاسي توارق و حاسي بركين بطاقة 13.000 متر مكعب لكل واحدة منهما و ناقلة نفط “ان ايكر “بطاقة 46.000 طن.