دخول وحدة الحماية المدنية ببلدية تيمياوين حيز الخدمة 

تعززت ولاية برج باجي مختار، بوحدة الحماية المدنية ببلدية تيمياوين. وذلك في إطار تدعيم الولايات الجنوبية الجديدة بجميع الهيكل الضرورية لحماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من مختلف المخاطر.

واشرفت السلطات المحلية للولاية اليوم على مراسم وضع وحدة الحماية المدنية ببلدية تيمياوين حيز الخدمة.

وستساهم هذه الوحدة في تقديم التدخلات الاستعجالية لسكان بلدية تيمياوين التي تبعد حوالي 150 كيلومترًا عن عاصمة الولاية