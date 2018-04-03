دخول 18 حافلة لنقل المسافرين حيز الخدمة في البيض

دخلت اليوم الثلاثاء بالبيض 18حافلة لنقل المسافرين حيز الخدمة منها 8 حافلات مخصصة للخطوط الطويلة.

وقد أشرف والي الولاية محمد جمال خنفال على إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمية لعمل هذه الحافلات التابعة للمؤسّسة الوطنية لنقل المسافرين- وسط.

وستربط الحافلات الثمانية الخطوط الطويلة بين ولاية البيض وولايات أدرار وبشار والجزائر ووهران، حسبما أفاد به مدير النقل.

كما خصّص العدد المتبقي من الحافلات لدعم حركة النقل ما بين البلديات وكمرحلة أولية تم تفعيل خطي البيض- بوقطب.

وكذا البيض- الأبيض سيدي الشيخ في انتظار تعميم نشاط هذه الحافلات ورفع عددها لتشمل باقي الدوائر.

فيما خصّص عدد من هذه الحافلات لدعم عدد من الخطوط الحضرية والشبه الحضرية داخل النسيج الحضري.