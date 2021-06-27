دخول 4 محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة شهري جويلية وأوت

أعلنت وزارة الموارد المائية، عن دخول 4 محطات أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر حيز الخدمة بين شهري جويلية و أوت. وهذا بطاقة إنتاجية تقدر بـ 37.500 م3 يوميا، لتعزيز الخدمة العمومية للماء في الجزائر العاصمة وضواحيها.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم انجاز على المدى القريب برنامج استعجالي لثلاث محطات تحلية في بلديات قورصو. بالإضافة إلى الباخرة المحطمة و المرسى بقدرة إنتاج تساوي 150.000م3 يوميا من اجل تعزيز الخدمة العمومية للماء.

وترتقب الوزارة “تحسن إنتاج المياه مع استلام 173 منقب ذات إنتاج يقدر بـ 250.000 م3 يوميا”. و”الذي سيدعم ببرنامج ثاني سيسمح بإنتاج 140.000م3 يوميا من خلال انجاز 120 منقب جديد”. حيث “ستدخل حيز الخدمة تدريجيا”.

وأشارت الوزارة، أن كميات المياه المتاحة بالسدود لا تسمح حاليا، سوى بإنتاج يتراوح بين 850 – 750 ألف م3 يوميا. مما يؤدي إلى مراجعة نظام التوزيع وفق أوقات بين التوزيع يومي بـ8 ساعات إلى يوم بيوم بـ14 ساعة ببلديات العاصمة.

وذكر ذات المصدر أن بالنسبة للعاصمة، وضواحيها يعتمد نظام التزويد على 4 سدود وهي قدارة، بني عمران، بوكردان وكودية اسردون. إضافة إل ثلاث أنظمة تموين تسمح،في الظروف العادية، بإنتاج 1.2 مليون م3 يوميا.

أما بالنسبة لمناطق غرب البلاد، سيتم الإنطلاق في انجاز مشروع فصل محطة تحلية مياه البحر بالمقطع عن قناة “الماو”. والذي سيتم استلامه خلال شهر جويلية، ليمكن من وضع مواطني الولاية في أريحية بتزويد مزدوج. وسيضمن الفصل بين الموردين (قناة الماو ومحطة المقطع) بتأمين تزويد الجهة الشرقية من ولاية وهران.

إلى جانب ذلك سيتم إعادة تهيئة محطة المقطع لإنتاج 500.000 م3 يوميا لتموين ولايات وهران، معسكر، وغليزان بالماء الشروب. وتحويل مياه سد واد التحت بولاية معسكر لتزويد بلديات عين فراح والتجمع السكاني عين بوراس، واد الأبطال وسيدي عبد الجبار.

وأطلقت كذلك مناقصة وطنية لانجاز مشروع تحويل مياه سد كاف الدير بالداموس. وهذا من أجل تموين 11 بلدية واقعة غرب ولاية تيبازة و 6 بلديات بولايتي عين الدفلى والشلف.