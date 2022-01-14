درار: أوميكرون قادم بقوة.. والسيطرة ستكون نهاية الشهر

أكد المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، اليوم الجمعة، أن المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا قادم بقوة.باعتبار أن المنحنى الوبائي اليومي في تصاعد مستمر.

وفي هذا السياق كشف عضو اللجنة العلمية لإذاعة سطيف، أن عدد المرضى حاليا بالمستشفيات فاق 4200 حالة، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع الحالات في الأيام القادمة.

كما أرجع درار السبب في هذا الإنتشار الى سلالة أوميكرون الذي يتسارع بشكل كبير جدا وهذا طبيعي كما يحدث في العالم.

وأضاف أنه في أواخر ديسمبر كانت نسبة انتشار سلالة دلتا 80%، لكن في 13 جانفي تقلصت الى 67% نسبة الإنتشار.

بالمقابل، و في أواخر ديسمبر سلالة أوميكرون بلغت 10% وحاليا بلغت الى غاية 13 جانفي 33% وهي في توسع كبير.

الى جانب ذالك أكد درار عن اكتشاف 82 حالة جديدة لأوميكرون، أمس الخميس، مؤكدا أن هذه السلالة هي التي ستسيطر مستقبلا.

موضحا أن أوميكرون أقل خطورة من دلتا لكن لايجب نسيان أن 67% حاليا هي لدلتا وهي خطيرة ومميتة.

وتابع:”حسب المعطيات العلمية التي بحوزتنا سلالة أوميكرون ستكون الأكثر انتشارا وسيطرة خلال الاسبوعين القادمين

يتغير منحنى الاصابة من دلتا الى أوميكرون في نهاية الشهر.”

وأردف قائلا:”حذار هي أقل خطورة لكن هي أكثر انتشار وعدوى وتدخل للمستشفيات لذلك بصراحة نتخوف من التشبع.”

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درار: حذاري من الأطفال

الى جانب ذالك، أكد درار عن تسجيل اصابات كثيرة عند الأطفال والتلاميذ هذه الأيام مشيرا الى ان الأطفال أكثر فئة عرضة لفيروسات الجهاز التنفسي.

كما أن الفيروس يبقى عند الأطفال لمدة أطول وهم ينقلونه بشكل سريع لأكبر فئة ممكنة من حولهم لذلك حذار.

في هذا الخصوص طالب بتطبيق صارم للبروتوكول الصحي والزامية استخدام الكمامة للجميع وغسل الأيدي وعدم التهاون.

داخل المؤسسات التربوية باعتبارها نقطة حساسة لانتشار الفيروس.

وأضاف:”لا داعي لغلق المؤسسات التربوية حاليا، لكن ضروري تطبيق البروتوكول الصحي حماية للأسرة التربوية والعائلات.”

درار: تلقيح فئة الأطفال غير أولوية حاليا

كذالك أوضح مدير معهد باستور أنه في المجلس العلمي تلقيح فئة الأطفال غير أولوية حاليا، والاهمية حاليا تتمثل في تلقيح الكبار فهم أكثر فئة بالمستشفيات.

كما أكد أن الأشخاص بالعناية المركزة حاليا 100% منهم غير ملقحين، و 90% من المرضى بالمستشفيات لم يأخذوا اللقاح

ضمن آخر الدراسات التي وصلتنا أمس الخميس.

وتابع قائلا:”لا أدر متى نصل للذروة لا أحد يعلم، لكن المؤكد كل ماكانت نسبة التلقيح ضعيفة كل ماكانت فترة الوصول للذروة

وانتشار الفيروس طويلة، والعكس صحيح .”