درار: إنتاج اللقاح في الجزائر يتطلب إستراتيجية ووقتا كبيرا

كشف فوزير درار المدير العام لمعهد باستور، أن الجزائر حاليا في مناقشات متطورة مع الشريك الروسي والصيني والأمريكي.

وأضاف درار لتلفزيون “النهار”، أن شراء اللقاح يكون بعد الفصل في المشاورات القائمة.

وأوضح ذات المتحدث، أن إنتاج اللقاح يتطلب استراتيجية وعدم التسرع وشروط أكثر من أجل التصنيع.

وأضاف أن الإستراتيجة في الجزائر تأخذ وقتا كبيرا لتوفير كل شروط التصنيع ضمن المعايير الدولية في الانتاج وهي من صلاحيات وزارة الصناعة الصيدلانية.

وكشف درار، أنه على مستوى معهد باستور جل الطاقة تنصبّ حول اقتناء اللقاح لتلقيح اكبرب عدد ممكن من الجزائريين