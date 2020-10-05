درار: إنطلاق حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية أواخر الشهر الجاري

كشف المدير العام لمعهد باستور الجزائر فوزي درار، أنه سيتم إستيراد مليوني و800 ألف جرعة للّقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية قريبا.

وأضاف درار، أن حملة تلقيح الفئات المستهدفة ستنطلق في أواخر شهر أكتوبر الجاري على غرار بقية دول العالم.

وأكد درار في حديث “لوأج”، أن الجزائر مثل بعض بلدان العالم تأخرت في اقتناء اللقاح وانطلاق الحملة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن كمية الجرعات التي سيتم إستيرادها تكون وفق الكمية التي تم استهلاكها السنوات السابقة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة تلقيح الفئات المستهدفة خاصة السلك الطبي وشبه الطبي والاشخاص المسنين وذوي المناعة الهشة.

وذلك تفاديا لتوافد المصابين على المصالح الاستعجالية واكتظاظ المؤسسات الاستشفائية التي لم تتخلص بعد من كوفيد-19.

وأكد أن المنظمة العالمية للصحة شددت في توصياتها هذه السنة على ضرورة استفادة السلك الطبي وشبه الطبي بلقاح الانفلونزا أولا.

بالإضافة إلى الأشخاص المسنين والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة واأطفال وهي الفئات الأكثر عرضة كل سنة لهذا الفيروس.

وذكر في ذات السياق، أن اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية لا يحمي من الإصابة بفيروس كورونا لأنهما فيروسان مختلفان.

وكشف درار أن الإنفلونزا الموسمية استنادا الى معطيات المنظمة العالمية للصحة تتسبب في وفاة حوالي 600 ألف شخص في العالم وادخال المستشفى حوال 5 ملايين آخرين.