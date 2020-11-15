درار: تشخيص كورونا عن طريق أشعة سكانير في فصل الشتاء لا يفيد!

كشف المدير العام لمعهد باستور بالجزائر، البروفيسور فوزي درار، إن تشخيص كورونا عن طريق أشعة سكانير في فصل الشتاء لا يفيد.

وأوضح فوزي درار، في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، إن تشخيص كورونا عن طريق أشعة سكانير في فصل الشتاء لا يفيد، لأنه يعطي نفس صورة الكشف عن فيروسات أخرى.

كما كشف ذات المسؤول، إن المعهد بستقبل ما بين 1200 و1300 عينة يوميا وفي بعض الأحيان تكون أقل خاصة في نهاية الأسبوع.

ومن جهة أخرى، أعلن درار، إن معهد باستور سيقوم باقتناء كواشف سريعة لتشخيص الفيروس.

وأشار مدير معهد باستور، إن بلادنا تعيش موجة ثانية من فيروس كورونا، ولهذا يجب أن نأخذ كل الإجراءات التي تسمح بكسر هذه السلسلة لإنتقال الفيروس.