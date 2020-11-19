درار: لقاح الأنفلونزا الموسمية لا يحمي من فيروس كورونا

كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، أنه سيتم استيراد مليوني و800 الف جرعة للقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية قريبا.

وأكد ذات الخبير في علم الفيروسات، أن الجزائر مثلها مثل بعض بلدان العالم تأخرت في اقتناء اللقاح وانطلاق الحملة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف درار، أن كمية الجرعات التي سيتم استيرادها تكون وفق الكمية التي تم إستهلاكها السنوات السابقة.

وولم يستثن درار أن يكون فيروس الأنفلونزا الموسمية أخطر من كوفيد-19 والعكس صحيح، مضيفا أن أنفلونزا الموسمية عرفت انكسارا تاما خلال شهري مارس و فيفري بعد انتشار كورونا.

وأوضح في هذا السياق، بأنه يمكن للفيروسان أن يتعايشا معا وينتشران بنفس الوتيرة أو يتغلب احداهما على الآخر.

مشددا على ضرورة تلقيح الفئات المستهدفة خاصة السلك الطبي وشبه الطبي والاشخاص المسنين وذوي المناعة الهشة باللقاح المضاد لفيروس الانفلونزا.

وقال الدكتور درار إن الوضعية الوبائية الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا هذه السنة تمثل دليلا قاطعا على ضرورة الاهتمام بالسلك الطبي وشبه الطبي وذلك تفاديا لتعرضه الى الاصابة وضمانا تأديته لدوره الهام.

وكشف ذات المتحدث، عن ضرورة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، مذكرا في ذات الوقت بان هذا اللقاح لا يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، لأنهما فيروسان مختلفان بالرغم من انهما يتشابهان في بعض الاعراض سيما ضيق التنفس والحمى.

كما شدد على مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائيةوإلزامية ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي.