درار للنهار.. السلالة الهندية الموجودة في الجزائر غير مقلقة

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درار للنهار.. السلالة الهندية الموجودة في الجزائر غير مقلقة
بقلم أسماء.ع

قال المدير العام لمعهد باستور الجزائر، فوزي درار، اليوم الأحد، إن السلالة الهندية المتحورة في الجزائر لا تدعو للقلق.

وأوضح، درار خلال استضافته، في الساعة الإخبارية، لقناة النهار، أن السلالة الهندية متغيرة الانتشار والتفشي.

وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث، أن التخوف يكمن من السلالة البريطانية، لأنها منتظمة الانتشار وهي في تزايد.

وأضاف، درار، أن خصائص الفيروسات لا تكمن في أرقام الإصابات وإنما في ديناميكية الفيروس في سرعة الانتشار.

وأشار المدير العام لمعهد باستور، أن منحنى الوباء بالجزائر في استقرار، في  انتظار القضاء عليه تدريجيا.


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